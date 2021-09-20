"Единая Россия" набрала 48,56% после обработки более 70% протоколов

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

"Единая Россия" набирает 48,56% голосов на выборах в Госдуму после обработки 70,67% протоколов. Об этом свидетельствуют последние данные Центризбиркома РФ.

На втором месте остается КПФР, партия набрала 20,25%, на третьем – ЛДПР с 7,68%. В первой пятерке также "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – 7,42% и 5,53% соответственно.

Остальные партии, по предварительным данным, не преодолели пятипроцентный барьер.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.