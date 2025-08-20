Брат главкома ВСУ Сырского сообщил, что их отец находится при смерти

Фото: ТАСС/EPA/VITALII NOSACH

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти.

Согласно данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ родился во Владимирской области, где жили его родные, включая брата Олега. Недавно Сырский связался с родителями после того, как стало известно о тяжелом состоянии его отца, писал телеграм-канал SHOT. Выяснилось, что сначала пенсионер проходил лечение во Владимире, но там ему помочь не смогли, в связи с чем генерал отправил родителей в Московский регион для лечения и реабилитации.

В среду, 20 августа, стало известно, что московские медики спасли отца Сырского, госпитализированного с заболеванием головного мозга. Лечение оплачивает сам генерал ВСУ, направивший на это около 2,5 миллиона рублей.

"Человек при смерти. Оставьте его в покое", – сказал брат Сырского.

Ранее главнокомандующий ВСУ назвал текущую ситуацию на фронте для украинцев "действительно сложной". По его словам, она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России.

Перед этим Генштаб ВСУ впервые официально подтвердил потерю части территорий на севере Сумской области. На новой карте оперативной обстановки было отмечено, что украинская армия утратила контроль над населенными пунктами Новенькое, Басовка, Локня, Беловоды и Водолаги

Как писали СМИ, успешное продвижение российских военных создало угрозу для существования Украины. Журналисты сообщали об активизации наступательных действий Вооруженных сил России по всему фронту.