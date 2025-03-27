Сырский заявил о передислокации резервов ВСУ в Сумской области

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял решение о передислокации резервов украинской армии в Сумской области. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию Сырского в соцсетях.

В ходе посещения подразделений ВСУ в регионе Сырский также изучил "проблемные вопросы" солдат, приняв решение о пополнении подразделений боеприпасами и дронами.

Кроме того, американские чиновники надеются заключить перемирие между РФ и Украиной в течение первых 100 дней пребывания президента Дональда Трампа у власти. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Economist.

Утверждается, что поспешность в достижении сделки будет говорить о том, что Вашингтон якобы отказывается от Киева и делает уступки в пользу Москвы. Но спешка в этом вопросе не выгодна РФ, так как позитивные тенденции на линии боевого соприкосновения позволяют "проявить стратегическое терпение", уверены журналисты.

Ранее в Кремле рассказали, что с 18 марта 2025 года действует мораторий на удары по объектам энергосистемы Украины, согласованный российской и американской сторонами. В частности, запрет на нанесение ударов касается также дамб гидроэлектростанций и АЭС.

Прекращение огня по этим целям будет оставаться в силе на протяжении 30 суток. Тем не менее Украина продолжает атаковать объекты гражданской энергетики России, стремясь сорвать договоренности по урегулированию конфликта, отмечали в российском Минобороны.

