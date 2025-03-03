Главком ВСУ Сырский отстранил главу учебного центра после удара по полигону

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в своем телеграм-канале, что отстранил начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара ракетным комплексом "Искандер-М" ВС РФ по полигону в Днепропетровской области.

По словам офицера, глава учебного центра отстранен на время проведения расследования. Он также отметил, что поставил задачу командующим отдельными родами украинских войск проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава на открытой местности.

Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет "Искандер-М" уничтожил до 150 украинских солдат, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Удар нанесли по полигону "Новомосковский", где проводили тренировки военные 157-й механизированной бригады ВСУ.

Позже гибель украинских военнослужащих подтвердила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она тогда обратила внимание, что никто из руководства ВСУ не понес наказание, в том числе Сырский.