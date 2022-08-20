Система ПВО в Мелитополе сбила две ракеты, выпущенные ВСУ – власти

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Система ПВО сбила две ракеты, выпущенные украинскими войсками по жилым районам Мелитополя, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны <...> были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне система ПВО и корабельная артиллерия сработали в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, огнем противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник.

До этого украинская армия в очередной раз обстреляла из тяжелой артиллерии Энергодар. Как уточнял Рогов, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

