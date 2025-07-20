Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 17:07

Политика

Путин встретился в Кремле со старшим советником аятоллы Хаменеи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллой Али Хаменеи Али Лариджани. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", – указал Песков.

Путин, со своей стороны, высказал позицию России, которая ориентирована на стабилизацию обстановки в регионе и урегулирование политическими средствами вопросов по иранской ядерной программе.

Ранее СМИ писали, что Тегеран договорился с представителями Франции, Германии и Великобритании о возобновлении переговоров по ядерной программе. Журналисты считают, что переговоры Ирана с европейскими странами пройдут в Женеве 27 июля.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика