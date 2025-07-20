Путин встретился в Кремле со старшим советником аятоллы Хаменеи

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Владимир Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллой Али Хаменеи Али Лариджани. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", – указал Песков.

Путин, со своей стороны, высказал позицию России, которая ориентирована на стабилизацию обстановки в регионе и урегулирование политическими средствами вопросов по иранской ядерной программе.

Ранее СМИ писали, что Тегеран договорился с представителями Франции, Германии и Великобритании о возобновлении переговоров по ядерной программе. Журналисты считают, что переговоры Ирана с европейскими странами пройдут в Женеве 27 июля.

