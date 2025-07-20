Tasnim: Иран и "евротройка" возобновят переговоры по ядерной программе

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Иран договорился с представителями Франции, Германии и Британии возобновить переговоры по своей ядерной программе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

"Принцип переговоров согласован", – говорится в сообщении.

При этом все еще продолжаются консультации о времени и месте проведения переговоров, уточнили журналисты.

Ранее представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса (иранского однопалатного парламента. – Прим. ред.) Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он уточнил, что в настоящее время Исламская Республика добровольно приостановила лишь реализацию дополнительного протокола о сотрудничестве с МАГАТЭ и остается участником ДНЯО.

Однако, по его словам, если давление на Тегеран будет продолжаться, то на повестке дня может быть выход страну из Договора, обогащение урана выше 60%, а также производство и экспорт современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.