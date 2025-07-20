Sky News Arabia: переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 27 июля

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Переговоры Ирана с Германией, Францией и Британией пройдут в Женеве 27 июля, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что США, Франция, Германия и Британия установили конец августа как крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном. В противном случае указанные страны восстановят санкции против Исламской Республики.

По информации журналистов, к такой договоренности пришли госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в рамках телефонного разговора 14 июля.

При отсутствии нового соглашения к концу августа стороны условились активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совбеза ООН, которые были сняты в рамках сделки с Ираном 2015 года.