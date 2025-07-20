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20 июля, 15:02

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ТАСС: третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле – СМИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Стамбул является приемлемой площадкой", – заявил собеседник агентства.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Умерову "увеличивать переговорную динамику".

В свою очередь, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине. Российский лидер также поблагодарил турецкого коллегу за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Москва передала Киеву тысячу тел украинских военных в рамках Стамбульских договоренностей

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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