ТАСС: третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Стамбул является приемлемой площадкой", – заявил собеседник агентства.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Умерову "увеличивать переговорную динамику".

В свою очередь, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине. Российский лидер также поблагодарил турецкого коллегу за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.