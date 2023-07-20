Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ЧВК "Вагнер" в ЦАР и Судане

Фото: Агентство "‎Москва"‎/Сергей Ведяшкин

Власти Великобритании ввели санкции против физических лиц, которые якобы были связаны с ЧВК "Вагнер", действующей на территории ЦАР, в Судане и Мали. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Отмечается, что в санкционные списки были внесены компания "М Инвест", которой владеет основатель ЧВК Евгений Пригожин. В ведомстве добавили, что компания, предположительно, занимается добычей золота на территории Судана.

Также в списке оказались суданские компании Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и занимающиеся деятельностью, которая подрывала "мир и стабильность" в ЦАР. В МИД Великобритании считают, что все компании связаны с ЧВК "Вагнер".

Под ограничения в том числе подпали восемь человек, которых ведомство считает сотрудниками структур Пригожина или командирами подразделений ЧВК.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес одно физическое и четыре юридических лица в санкционный список, которые якобы связаны с Пригожиным.

Под рестрикциями оказались гражданин России Андрей Иванов, компания ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau, базирующиеся в Центрально-Африканской Республике, Industrial Resources General Trading в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что работа, которой занималась частная военная компания на территории Африки, является частным бизнесом, не имеющим никакого отношения к России.

В ночь на 24 июня военные из ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Как заявлял Пригожин, причиной захвата стал удар Вооруженных сил РФ по позициям его солдат. В Минобороны РФ его заявление опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого ЧВК "Вагнер" начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

29 июня Владимир Путин провел в Кремле почти трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным, командирами отрядов и руководством ЧВК "Вагнер". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на встрече присутствовали 35 человек.



Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"