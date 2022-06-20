В Совфеде призвали ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда

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Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Европейскому союзу необходимо принять меры по исправлению ситуации с блокадой Калининграда, в противном случае Россия сможет решить вопрос путем транзита любыми способами. Об этом сообщает RT.

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", – отметил он.

По словам Климова, к 20-летию Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией страны между РФ и ЕС Литва в одностороннем порядке остановила практически половину грузов, идущих по железной дороге через нее в калининградском направлении.

Таким образом, уточнил Климов, Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны – члена Европейского союза.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Действия Литвы Алиханов назвал незаконными. Он уточнил, что это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.