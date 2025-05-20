Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко на основании его письменного заявления из-за перехода на другую работу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), 20 мая 2025 года", – говорится в проекте.

Ранее Госдума единогласно приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата ЛДПР Юрия Напсо. Причиной стало неисполнение чиновником обязанностей, в том числе необходимости личного участия в заседаниях, на протяжении более 30 дней.

В феврале глава комиссии ГД Виктор Пинский отметил, что Напсо не участвовал в заседаниях на протяжении двух лет, причем более 200 дней были пропущены им без уважительных причин. По мнению Пинского, это свидетельствует о недобросовестности чиновника.

Он также подчеркнул, что статус депутата не только дает большие полномочия, но и налагает обязательства, в том числе перед избирателями.

