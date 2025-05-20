Захарова назвала беспочвенными обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Фото: mid.ru

Обвинения Румынии в адрес России во вмешательстве в президентские выборы являются беспочвенными и смехотворными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, таким образом Бухарест пытается списать собственные серьезные промахи на Москву. Она отметила, что в рамках пропагандистской кампании в Румынии были попраны нормы демократии.

"На этом фоне не имеет смысла рассуждать о перспективах вывода из тупика российско-румынских отношений, которые в полной мере будут зависеть от способности Бухареста преодолеть русофобские стереотипы, перейти к проведению более прагматичного внешнеполитического курса", – передает ТАСС слова Захаровой.

Первый тур выборов президента Румынии прошел 4 мая. Тогда больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).

Второй тур состоялся 18 мая. После подсчета 99,40% бюллетеней Дан получил 53,93% голосов, тем самым выиграв выборы.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентская гонка в Румынии была "по меньшей мере" странной. По его словам, вмешательство Европы в дела других государств не новость. Таких случаев может быть значительно больше, чем известно публике, уточнил Песков.

