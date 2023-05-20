В МИД Японии заявили, что встреча между Зеленским и Кисидой пройдет 21 мая

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в заключительный день саммита G7 в Хиросиме 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский МИД.

"Состоится сессия глав стран G7 с участием Владимира Зеленского, также будет сессия со странами-партнерами. На 21 мая намечена двусторонняя встреча премьер-министра Кисиды и Владимира Зеленского. Детали находятся в завершающей стадии согласования", – заявил представитель МИД Японии на брифинге.

Саммит G7 проходит в японской Хиросиме 19–21 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы на саммит лидеров G7. Отмечается, что поездка стала первым визитом президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.

Зеленский написал в соцсетях о планах провести встречи с "партнерами и друзьями Украины".