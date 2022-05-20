Во Франции обновился состав кабинета министров

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Фото: AP Photo/Francois Mori
Елисейский дворец представил новый состав правительства Франции, сообщает ТАСС.
Министерство иностранных дел возглавит Катрин Колонна, сменив на этом посту возглавлявшего ведомство с 2017 года Жан-Ива Ле Дриана.
На пост главы французского МВД назначен Жеральд Дарманен, а министерство экономики, финансов, цифрового и правительственного суверенитета возглавит Брюно ле Мэр. Оба министра сохранили свои должности в правительстве.
Занимавший пост министра заморских территорий Себастьен Лекорню назначен новым министром вооруженных сил Франции, сменив Флоранс Парли.
16 мая стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон принял отставку теперь уже бывшего премьер-министра страны Жана Кастекса. На эту должность была назначена Элизабет Борн.
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