Постпред Белоруссии при ООН заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада

Фото: depositphotos/ligora
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел в санкциях Запада отголоски нацизма.
Он пояснил, что в отношении Белоруссии вводились санкции, так как Западу не понравились итоги президентских выборов в стране. По его словам, ограничительные меры преподносились, "что санкции – это и есть свобода, санкции освобождают".
"Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова "санкции", использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли", – передает слова постпреда РИА Новости.
Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он отметил, что на достижение данных целей были брошены внушительные ресурсы, в том числе самые передовые технологии промывания мозгов путем переписывания общей для нас истории и фальсификации.
Также Путин заявил, что экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацистов поощряют и героизируют на государственном уровне. По его словам, экстремисты так или иначе проявляют себя везде.
Кроме того, сообщалось, что Генпрокуратуры России и Белоруссии создали рабочую группу для расследования фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что рабочая группа также создана для оперативного обмена информацией и имеющимся опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современном мире.
Эксперт рассказал, что предполагает документ о криминальных последствиях за нацизм
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: