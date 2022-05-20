Постпред Белоруссии при ООН заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада

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Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел в санкциях Запада отголоски нацизма.

Он пояснил, что в отношении Белоруссии вводились санкции, так как Западу не понравились итоги президентских выборов в стране. По его словам, ограничительные меры преподносились, "что санкции – это и есть свобода, санкции освобождают".

"Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова "санкции", использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли", – передает слова постпреда РИА Новости.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он отметил, что на достижение данных целей были брошены внушительные ресурсы, в том числе самые передовые технологии промывания мозгов путем переписывания общей для нас истории и фальсификации.

Также Путин заявил, что экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацистов поощряют и героизируют на государственном уровне. По его словам, экстремисты так или иначе проявляют себя везде.

Кроме того, сообщалось, что Генпрокуратуры России и Белоруссии создали рабочую группу для расследования фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что рабочая группа также создана для оперативного обмена информацией и имеющимся опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современном мире.

