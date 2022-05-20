Лондон не ставит цель сменить власть в России – глава МИД Британии

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Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США не ставят цель сменить власть в России. Об этом она заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Мы не ищем смены режима. Но мы должны удостовериться, что Россия будет больше не в состоянии совершать такие акты агрессии", – сказала Трасс.

При этом она уточнила, что не согласна с французским лидером Эммануэлем Макроном в том, что России необходимо дать путь выхода из украинского кризиса.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы. Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается. Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50%, а Франция – 25%. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше.

В свою очередь, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что европейским энергетическим компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ в рублях. По его словам, такое решение нужно принять, по крайней мере на несколько месяцев, пока изучается правовая база и последствия.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Министр уточнил, что это действительно было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.

