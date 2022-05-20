НАТО увеличило число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тысяч

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Североатлантический альянс увеличил количество сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тысяч человек. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тысяч человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей", – приводят его слова ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская реакция на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в военном плане будет соразмерна присутствию НАТО на территориях этих двух стран. По ее словам, причин для вступления этих двух стран в НАТО никаких не было, ничто не угрожало ни Финляндии, ни Швеции.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что страна будет сдерживать любую агрессию в адрес Швеции и Финляндии во время рассмотрения заявок этих государств на вступление в НАТО.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

