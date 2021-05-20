В Совфеде прокомментировали идею запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди оценила идею запретить упоминать в СМИ личную информацию о преступниках, совершивших массовые убийства.
В беседе с RT сенатор заявила, что подобная норма в российском Уголовно-процессуальном кодексе уже существует, необходимо лишь обеспечить ее качественное правоприменение. Речь идет о действующей редакции статьи 161 УПК "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования".
"Они (данные. – Прим. ред.) могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства", – объяснила Ковитиди.
Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко ограничить освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства. Поводом стало вооруженное нападение на школу в Казани.
По мнению политолога, после этой трагедии СМИ и соцсети начали распространять сведения о личностях подозреваемых – имена и фамилии, фотографии.
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