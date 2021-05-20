Омбудсмен предложила снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Для людей, имеющих судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, стоит провести амнистию, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей", – приводит слова Москальковой ТАСС.

Она подчеркнула, что люди уже отбыли наказание, но продолжают испытывать трудности. Так, можно сколько угодно побуждать работодателей взять этих людей на работу, но полностью уничтожить барьер невозможно.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко с предложением ограничить право избираться тем, кто был осужден за оскорбление ветеранов. Орлов заявлял, что ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения