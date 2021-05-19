Совфед одобрил закон об упрощенной выдаче виз иностранным гражданам

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Совет Федерации одобрил закон, который упраздняет принцип взаимности в выдаче виз и упрощает въезд в Россию для иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь иностранный гражданин может получить визу на срок до шести месяцев при условии, что он предоставил документ, подтверждающий его прием организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. Между тем указанный документ можно заменить подтверждением о бронировании гостиницы.
Изменения вступят в силу через 90 дней с момента подписания закона президентом России. На данный момент иностранцам выдают визы сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок предоставляют визы россиянам государства, гражданами которых они являются.
Ранее визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу "шенгена" гражданам России. Полететь в страну пока нельзя, но можно подать заявление. Приоритет будут отдавать тем, кому ранее выдавали визу на 2, 3 или 5 лет. А также тем, у кого есть недвижимость в Испании или родственники с европейским гражданством.
Визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу виз россиянам
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