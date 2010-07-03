Зеленского перебили во время инаугурации

Украинский депутат Олег Ляшко перебил президента страны Владимира Зеленского во время инаугурации, сообщает Страна.ua.
Обращаясь к людям, живущим на Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. Глава государства отметил важность того, чтобы в регионе почувствовали свою причастность к Украине.
В этот момент Ляшко призвал Зеленского говорить на национальном языке.
"Они понимают украинский язык. Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей. Украинец – это не в паспорте, украинец – это в сердце", – ответил президент по-украински.
30 апреля Зеленского официально объявили победителем президентских выборов. 20 мая на торжественном заседании Верховной рады он принес присягу украинскому народу. Вступив в должность, Зеленский распустил парламент страны.
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