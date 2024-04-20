РИА Новости: Политолог Суздальцев опроверг сведения о своем задержании в Москве

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, которая стала распространяться в ряде телеграм-каналов о том, что его якобы задержали в Москве по запросу силовых структур Белоруссии. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", – заявил он.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (включен в реестр иноагентов в РФ) по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, повлекшее тяжкие последствия.

До этого МВД России объявляло в розыск политолога Галлямова по статье УК. Однако в ведомстве не уточнялось, по какой статье ведется розыск.

