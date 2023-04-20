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Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт упрекнул Вашингтон в замалчивании стойкости российских войск на Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Россияне теряют одного военнослужащего на семь бойцов ВСУ", – отметил Кеннеди-младший.

По словам политика, США намеренно замалчивают невозможность противостоять армии России. Проблема для Вашингтона также заключается в том, что из-за украинского конфликта Москва сближается с Пекином. Кеннеди выразил сомнение в целесообразности американского присутствия на Украине.

Ранее Роберт Кеннеди объявил об участии в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Политик планирует выдвигаться от Демократической партии. Кеннеди-младший назвал своей миссией пресечь коррупцию в американском истеблишменте.

Схожих с Кеннеди взглядов также придерживается ведущий Fox News Такер Карлсон. Он неоднократно обвинял Белый дом в стремлении развязать войну с Россией. По его мнению, такая политика может привести к третьей мировой войне.