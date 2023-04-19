Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Фото: ТАСС/Anthony Behar/CNP via ZUMA Wire

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший официальной объявил, что будет участвовать в выборах президента Соединенных Штатов 2024 года.

"Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США", – приводит РИА Новости его слова.

69-летний Кеннеди-младший назвал своей миссией положить конец коррумпированной смычке госаппарата и мощи корпораций.

По данным СМИ, он является адвокатом, специализирующимся на экологических темах. Он также является антипрививочником.

Уточняется, что он претендует быть выдвинутым кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди – младший подал заявку для участия в президентской кампании 2024 года.

Нынешний американский лидер Байден заявлял, что будет участвовать в президентской гонке. Однако он пока что не подал документы в Федеральную избирательную комиссию. По словам Байдена, перед тем как начать кампанию, ему предстоит завершить много дел.