Москва не собирается вводить визы для граждан Украины – источник

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Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в российском МИД.

"Нет, таких планов нет точно", – заявил собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из России иностранных граждан с территорий ЛНР, ДНР и Украины. С 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины могут въезжать в РФ без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности.

Названные граждане вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы России. Также президент поручил МИД РФ обеспечить взаимодействие с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств для последующего возвращения ранее названных иностранных граждан и лиц без гражданства в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.