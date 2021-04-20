Алиев рассказал об ответе России на запрос об "Искандерах" в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев остался не удовлетворен ответом российского министерства обороны о ракетах "Искандер-М" в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Минобороны РФ заявили, что во время конфликта в Нагорном Карабахе ракеты не запускались.

"В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты "Искандер-М", – подчеркнул Алиев.

Он выразил уверенность в том, что у Армении не могло быть ракет "Искандер-М" с дальностью полета 500 километров, поскольку "у армянской армии могут быть только ракеты "Искандер-Э", дальность действия которых составляет лишь 280 километров.

Таким образом, Алиев предполагает, что оружие было либо передано вооруженным силам Армении, либо похищены и вывезены с территории РФ незаконным путем.

Сложившуюся ситуацию азербайджанский президент назвал "неприятной" и "вызывающей сожаление и удивление".

"Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана размещены на наших землях – в Карабахе, Ханкенди и на прилагающих территориях. Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними", – заключил Алиев.

2 апреля Баку послал официальное письмо в Москву по найденным в Карабахе "Искандер-М" с приложенными фотографиями найденных обломков.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он также добавил, что Кремль "не располагает информацией", откуда взялись обломки.