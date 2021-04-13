РФ и Азербайджан ведут диалог по ситуации с обломками ракет "Искандер" в Карабахе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные РФ и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обнаруженных обломков ракет "Искандер-М" в Нагорном Карабахе.

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сведения об обнаружении ракет "Искандер-М" в Нагорном Карабахе.

До этого Ильхам Алиев запросил официальный ответ от Армении о том, откуда в распоряжении местных военных появились данные ракеты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломках "Искандеров". По словам представителя Кремля, российские власти не располагают информацией по данному вопросу.