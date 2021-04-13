Баку послал официальное письмо в Москву по найденным в Карабахе "Искандер-М"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сведения об обнаружении ракет "Искандер-М" в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, но не получило пока никакого ответа.
Кроме того, Алиев подверг критике заявления Еревана о ракетах.
"То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана", – уточнил он.
Ранее Ильхам Алиев запросил официальный ответ от Армении о том, откуда в распоряжении местных военных появились ракеты "Искандер-М".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломках "Искандеров". По словам представителя Кремля, российские власти не располагают информацией по данному вопросу.
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