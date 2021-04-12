В Азербайджане потребовали объяснить, откуда Армения получила "Искандер-М"

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев запросил официальный ответ от Армении о том, откуда в распоряжении местных военных появились ракеты "Искандер-М". Об этом сообщает РИА Новости.

"Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим", – заявил глава государства.

По словам Алиева, "Искандер-М" применялся при атаке на город Шуша. В тот момент азербайджанские военные освободили город от "армянской оккупации", как выразился президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломках "Искандеров". По словам представителя Кремля, российские власти не располагают информацией по данному вопросу.

