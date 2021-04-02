Песков оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломках "Искандеров"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Кремле не располагают информацией об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных комплексов "Искандер", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это новая информация, неизвестно, не располагаю информацией", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Он добавил, что эти ракетные комплексы не применялись во время конфликта, что ранее было подтверждено.
В пятницу, 2 апреля, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку обнаруженные в Нагорном Карабахе обломки ракет "Искандер".
В конце февраля в Министерстве обороны РФ заявили, что комплексы "Искандер" не использовались для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Весь боезапас ракет размещен на складах ВС Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщал, что азербайджанскими военными не было зафиксировано использование Арменией "Искандеров".
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