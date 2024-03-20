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Киев расплатится с Соединенными Штатами природными ресурсами из России в случае, если одержит над ней победу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

По его словам, если Киев победит, то он готов передать Вашингтону российские нефть, газ, алмазы и мех. Если же Украина потерпит поражение, то вопроса о деньгах не будет – это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить, отметил Омелян.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Как рассказал замглавы ЕК Валдис Домбровскис, инициативу рассмотрят 21–22 марта на саммите Евросоюза (ЕС).

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что нужно вернуться к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и прекратить поставлять Киеву оружие. Она считает, что Россия показывает свою готовность к переговорам.

Вагенкнехт также возмутилась, что Германия не рассматривает возможность мирного урегулирования ситуации на Украине.

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