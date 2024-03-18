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03:13

Политика

Зеленский обвинил союзников Киева в недальновидности из-за недальнобойности ВСУ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал союзников Киева за то, что они не предоставили украинской армии необходимое количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, "недальнобойность" Вооруженных сил Украины является отображением очевидной недальновидности некоторых партнеров Киева.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, иссякает запас боеприпасов, из-за чего им приходится отступать.

До этого СМИ сообщали о том, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Украине крылатых ракет Taurus.

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