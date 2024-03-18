03:13Политика
Зеленский обвинил союзников Киева в недальновидности из-за недальнобойности ВСУ
Фото: 123RF/wladyslawmus
Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал союзников Киева за то, что они не предоставили украинской армии необходимое количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Зеленского, "недальнобойность" Вооруженных сил Украины является отображением очевидной недальновидности некоторых партнеров Киева.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, иссякает запас боеприпасов, из-за чего им приходится отступать.
До этого СМИ сообщали о том, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Украине крылатых ракет Taurus.
Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ
Читайте также
- ВС РФ удалось занять более выгодные позиции на донецком направлении
- Маск заявил, что Киев потеряет еще больше людей и территорий без переговоров