17 марта, 17:55Политика
В Белом доме заявили, что у ВС Украины в Донбассе заканчиваются боеприпасы
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
У Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, иссякает запас боеприпасов, из-за чего им приходится отступать, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.
Он уточнил, с связи с этим украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны.
"Им нужна поддержка", – сказал Кирби.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира.
Министр призвал западных партнеров "с горечью и трезвостью" принять, что стратегия отправки Украине помощи "капля по капле" больше не работает и может "плохо закончиться".
До этого стало известно, что США передадут Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева, уточнял помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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