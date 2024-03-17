В Белом доме заявили, что у ВС Украины в Донбассе заканчиваются боеприпасы

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У Вооруженных сил Украины, ведущих бои в Донбассе, иссякает запас боеприпасов, из-за чего им приходится отступать, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

Он уточнил, с связи с этим украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны.

"Им нужна поддержка", – сказал Кирби.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира.

Министр призвал западных партнеров "с горечью и трезвостью" принять, что стратегия отправки Украине помощи "капля по капле" больше не работает и может "плохо закончиться".

До этого стало известно, что США передадут Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева, уточнял помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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