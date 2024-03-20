Захарова заявила о желании НАТО развернуть второй фронт против России

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Североатлантический альянс намерен развернуть второй фронт против РФ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", – сказала она на брифинге.

Дипломат объяснила, что члены Альянса оказались недовольны миротворческой политикой РФ.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе.

В свою очередь, в министерстве обороны РФ не исключают вероятность того, что недружественные страны могут начать против России воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию.



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