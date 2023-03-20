Экс-советник президента США Болтон назвал решение МУС об аресте Путина нелегитимным

Фото: ТАСС/БелТА/Юрий Орешкин

Бывший советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина нелегитимным. Об этом Болтон сказал в эфире телеканала Sky News.

Экс-советник увидел в действиях МУС угрозу для дипломатического решения конфликта на Украине.

"Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" – задал вопрос Болтон.

По его словам, МУС является опасным институтом. Кроме того, Болтон подчеркнул, что этот суд нелегитимен и Соединенные Штаты не должны с ним сотрудничать.

"МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания", – объяснил свою позицию бывший советник.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей.

В ведомстве обратили внимание на то, что такое уголовное преследование носит незаконный характер, поскольку отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.



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