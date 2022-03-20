В МО РФ объявили об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта

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Утром 21 марта российские военные откроют для мирных жителей Мариуполя гуманитарные коридоры в сторону как России и ДНР, так и Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и, по согласованию с украинской стороной, в западном направлениях", – сказал он.

Мизинцев также отметил, что российское военное ведомство предлагает участникам конфликта объявить режим тишины. Россия со своей стороны готова гарантировать его соблюдение с 9:30 того же дня, подчеркнул он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

