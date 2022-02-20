МИД Британии заявил о создании центра разоблачения "дезинформации" России

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о создании информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны РФ по ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в беседе с газетой Mail On Sunday.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информаций.

"За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится", – подчеркнула Трасс.

В качестве примера министр указала ситуацию с отводом российских войск от границы с Украиной. По сообщениям ряда источников, Москва, наоборот, стягивает к границе все больше военных формирований.

Также Лиз Трасс сообщила, что в результате борьбы с дезинформацией страны Запада выявили планы России по установлению "марионеточного правительства в Киеве" и "инсценированию" провокации со стороны Украины.

16 февраля стало известно, что военная техника подразделения Южного военного округа проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений на полуострове. В Россию также вернулись подразделения, которые участвовали в маневрах в Белоруссии.