МИД Британии заявил о создании центра разоблачения "дезинформации" России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о создании информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны РФ по ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в беседе с газетой Mail On Sunday.
По словам главы британского внешнеполитического ведомства, с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информаций.
"За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится", – подчеркнула Трасс.
В качестве примера министр указала ситуацию с отводом российских войск от границы с Украиной. По сообщениям ряда источников, Москва, наоборот, стягивает к границе все больше военных формирований.
Также Лиз Трасс сообщила, что в результате борьбы с дезинформацией страны Запада выявили планы России по установлению "марионеточного правительства в Киеве" и "инсценированию" провокации со стороны Украины.
16 февраля стало известно, что военная техника подразделения Южного военного округа проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений на полуострове. В Россию также вернулись подразделения, которые участвовали в маневрах в Белоруссии.
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