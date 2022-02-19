Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Указ о призыве на военные сборы российских граждан, которые прибывают в запасе, подписал Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в документе.

Согласно указу, правительству и властям регионов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России нецелесообразно увеличивать число срочников.

Также он отметил, что иногда сам лично проверяет бытовые условия в казармах. Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие были постепенно освобождены от несвойственных им дел. В частности, подчеркнул он, служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.

