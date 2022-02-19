Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Указ о призыве на военные сборы российских граждан, которые прибывают в запасе, подписал Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в документе.
Согласно указу, правительству и властям регионов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России нецелесообразно увеличивать число срочников.
Также он отметил, что иногда сам лично проверяет бытовые условия в казармах. Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие были постепенно освобождены от несвойственных им дел. В частности, подчеркнул он, служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.
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