В России полностью обновят систему предупреждения о ракетном нападении

09:18
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
К 2030 году система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится, рассказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ полковник Сергей Сучков.
Он пояснил, что система перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж" в Краснодарском крае и Иркутской области, а в Ленинградской области будут созданы средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от помех.
Станции "Воронеж" уже действуют в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае. При этом в Мурманской области, Коми и Белоруссии модернизировали системы "Днепр", "Дарьял" и "Волга", передает РИА Новости.
Ранее шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что российские Вооруженные силы, по оценке военных экспертов, являются самыми мощными и боеспособными в Европе.
Специалисты полагают, что в настоящее время российская армия пребывает в великолепной функциональной готовности и способна проводить операции в разных регионах мира, в том числе в огромной удаленности от своих границ.
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