Политолог прокомментировал назначение нового главы Минобороны Белоруссии

Минский политолог Алексей Дзермант прокомментировал назначение нового главы министерства обороны Белоруссии Виктора Хренина. Он связал кадровые перестановки с уходом бывшего секретаря Совбеза страны Станислава Зася, передает ИА "НСН".

"Можно сказать, что это ротация плановая. Никаких кардинальных изменений в оборонной политике не будет, потому что это люди взаимозаменяемые. Ну и традиционно Совбез Белоруссии возглавляет военный", – заявил Дзермант.

20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Виктора Хренина новым руководителем министерства обороны страны.

Бывший министр обороны Белоруссии Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности. Как уточнил Лукашенко, такое решение было принято в связи с "непростыми временами" и свободной должностью.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

В Кремле не согласились с высказыванием белорусского лидера. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кризиса в российско-белорусских отношениях нет, поскольку все последние встречи говорят об обратном.

