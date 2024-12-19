Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

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Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал анекдот про слово из трех букв.

"Знаете эту шуточку, когда за столом семья сидит, и маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: "Отгадайте слово из трех букв". Мама его бум – ложкой по лбу. Он говорит: "За что? Это же дом!" Папа маму бум – по голове: "О доме надо думать, о доме", – рассказал президент.

Этот анекдот Путин вспомнил на фоне вопроса об угрозе некоторым континентам в течение 10 лет уйти под воду из-за таяния вечной мерзлоты. По словам главы государства, в первую очередь необходимо думать о российских регионах.

В прошлом году айсберг А23а, который считается крупнейшим на планете, снялся с мели спустя 30 лет и начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды. По площади он превышает Санкт-Петербург более чем в два раза. Скорость передвижения айсберга составляет свыше 150 километров в месяц.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева рассказала, что движущийся вдоль берегов Антарктиды айсберг А23а представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря. Пока же айсберг не растаял, он представляет серьезную опасность для судоходства, объяснила она.

