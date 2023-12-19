Войска РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Фото: министерство обороны РФ

10 контратак украинских штурмовых групп отразили российские военные в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Он уточнил, что потери ВСУ при этом превысили 60 человек. Кроме того, военнослужащие уничтожили танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", а также два миномета.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка ДНР.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Летчики использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения