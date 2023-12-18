Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", – отметили в оборонном ведомстве.

Летчики использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Они позволяют наносить точные удары, оставаясь вне зоны поражения ПВО украинских сил.

Экипажи благополучно вернулись на аэродром, получив от разведки подтверждение об уничтожении целей, добавили в министерстве.

Ранее ВС РФ разрушили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Черниговской области. В Минобороны уточнили, что посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу ВСУ.

До этого стало известно, что ПВО РФ сбили в течение суток один истребитель Су-25 и два МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Украинские самолеты были подбиты в районах Елизаветовки в Николаевской области, Дружковки и Допрополья в ДНР.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения