Залужный отказался от своих слов про патовую ситуацию для ВСУ на фронте

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг собственные слова о том, что ситуация в зоне боевых действий является патовой для Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Залужного украинским изданиям.

При этом главком ВСУ отказался подробно комментировать данный вопрос, сославшись на то, что не может разглашать такую информацию в условиях ведения боевых действий.

В ноябре этого года Залужный в интервью западным СМИ назвал патовой ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий. Он указал на то, что российские удары оказывают деморализующее воздействие на украинские войска.

Ранее Валерий Залужный подтвердил, что в его кабинете, в котором он должен был работать 18 декабря, нашли прослушивающее устройство. Он назвал случившееся "войной".

Главком ВСУ также заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского уволить всех областных военкомов привело к проблемам с проведением мобилизации на Украине. По мнению Залужного, мобилизационные мероприятия не нужно усиливать, следует добиться того, чтобы они проводились на том же уровне, что и раньше.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены