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Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что в его кабинете, в котором он должен был работать 18 декабря, нашли прослушивающее устройство. Он назвал случившееся "войной", сообщает РБК.

По его словам, проверка помещения была 17 декабря, во время которой и нашли прослушку. Залужный добавил, что он давно не использовал этот кабинет и допустил, что устройство могли подготовить специально под его прибытие. Он не исключил, что это мог сделать кто-то из Генштаба.

Генерал отметил, что прослушку нашли не только у него, но и в кабинетах работников аппарата обеспечения деятельности главкома. Как написали украинские СМИ, устройство еще обнаружили в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

Также, по информации украинских журналистов, Служба безопасности Украины (СБУ) по данному факту возбудила уголовное дело по части 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации").

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное назначение Залужного президентом Украины вместо действующего лидера Владимира Зеленского не изменит ситуацию. Она уверена, что все они "из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее".

Дипломат считает, что среди украинской элиты нет самостоятельных фигур.

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