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Руководители западных стран с начала военных действий на Украине сознательно преуменьшали их трудность для своего населения. Это привело к росту усталости от конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание сообщает, что главы стран Запада заставили своих граждан думать, что конфликт вокруг Украины будет легче, чем он есть на самом деле. В качестве примера FT приводит неспособность Евросоюза выполнить обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов из-за ограниченности производственных мощностей.

Таким образом, издание заключает, что усталость от украинского конфликта оказалась "проблемой, созданной самими западными лидерами".

Помимо этого, становится заметным сдвиг в общественном дискурсе западных стран, несмотря на решение ЕС о начале переговоров с Украиной о ее членстве в сообществе и обещания финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

По информации издания, в западной прессе все больше внимания уделяется внутриполитическим разногласиям на Украине, особенно после скандального интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного западному СМИ, в котором он заявил, что конфликт находится в тупиковой ситуации. По его словам, по "учебникам НАТО" ВСУ уже должны быть в Крыму, однако им не удалось даже провести "красивый и глубокий прорыв".

До этого в прессе также сообщалось, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного.