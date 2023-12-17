Украина оказалась втянута во внутриполитический спор США – СМИ

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Президент Украины, который совершил на этой неделе визит в Вашингтон, оказался втянут во внутриполитический спор в США. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что республиканцы поддерживают Киев, но стремятся отсрочить выделение ему денег, так как используют эту возможность для ужесточения пограничной политики в Штатах.

В тексте добавляется, что подобная ситуация поставила Киев и Зеленского в "опасное положение". Так, Украина оказалась втянута в политические распри между Демократической и Республиканской партиями США в преддверии выборов американского президента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США осталось на помощь Киеву около 1 миллиарда долларов. Пентагон готовится распределить оставшиеся средства в течение декабря этого года.

Также в СМИ сообщалось, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поставить Украине самолеты F-16.

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