Трамп одобрил крупный пакет военных поставок Саудовской Аравии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп после встречи с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом одобрил крупный пакет оборонных поставок для восточного государства, в том числе будущие поставки истребителей F-35. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Данное соглашение укрепляет оборонно-промышленную базу США и гарантирует, что Саудовская Аравия продолжит закупать американскую продукцию. В частности, Эр-Рияд закупит почти 300 американских танков.

Кроме того, Трамп и бен Салман договорились о сотрудничестве по атомной энергетике и критическим минералам. Стороны также подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики и меморандум по искусственному интеллекту, в рамках которого Саудовская Аравия получит доступ к системам США.

Трамп уже заявлял, что США планируют начать поставки истребителей пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Вместе с тем американский лидер не уточнял, когда начнутся поставки.

В сентябре США и Казахстан согласовали сделку на 4,2 миллиарда долларов, в рамках которой американская компания Wabtec направит республике 300 локомотивов "с улучшенными характеристиками", а также будет осуществлять их сервисное обслуживание.