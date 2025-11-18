00:32Политика
США поставят истребители F-35 Саудовской Аравии
Фото: depositphotos/KGriff
США планируют начать поставки истребителей пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Об этом рассказал журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", – отметил Трамп, которого цитирует ТАСС.
Вместе с тем американский лидер не уточнил, когда начнутся данные поставки.
Ранее СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты предложили компаниям, занимающимся ядерной энергетикой, доступ к оружейному плутонию.
Организации могут использовать до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны. Предполагается, что ядерные отходы переработают в топливо для современных реакторов.
Данный шаг якобы является попыткой ослабить положение России в области цепочек поставок урана.
