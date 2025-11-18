США поставят истребители F-35 Саудовской Аравии

Фото: depositphotos/KGriff

США планируют начать поставки истребителей пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Об этом рассказал журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", – отметил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем американский лидер не уточнил, когда начнутся данные поставки.

Ранее СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты предложили компаниям, занимающимся ядерной энергетикой, доступ к оружейному плутонию.

Организации могут использовать до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны. Предполагается, что ядерные отходы переработают в топливо для современных реакторов.

Данный шаг якобы является попыткой ослабить положение России в области цепочек поставок урана.